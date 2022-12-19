Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юрист рассказала, выгодно ли увольняться перед Новым годом

Юрист, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, выгодно ли увольняться перед Новым годом и входят ли праздничные дни в две недели отработки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в hh.ru.

Если работник принял решение уйти по собственному желанию и напишет заявление с 19 по 23 декабря, двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. Праздничные дни входят в две недели отработки.

Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января – нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе - значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник еще не нашел новую работу.

Если сотрудник уже нашел новое место работы, то выгоднее будет попросить оформить трудовые отношения именно с 1 января. Иначе будет считаться, что сотрудник отработал не полный месяц и зарплата будет ниже.

«Еще один нюанс может быть связан с премированием. Довольно частая практика в компаниях — выплата годового бонуса. Часто в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты премии. Иногда и сам сотрудник или даже компания не сможет выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения судебной практики это спорная ситуация, но рекомендую не создавать ее, а уволиться уже после получения премии», - порекомендовала юрист.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2022

Псковичам дали советы по выбору ёлочной гирлянды

19 декабря 2022

Капремонт районной поликлиники на Школьной проведут в 2023 году
19 декабря 2022

Более 900 псковичей получили консультации по Единому налоговому счету
19 декабря 2022

Мокрый снег ожидается сегодня в Псковской области
19 декабря 2022

Автобус загорелся на трассе в Псковской области
19 декабря 2022

Метеорный поток Геминиды снял псковский астроном-любитель
19 декабря 2022

Плюсовая температура прогнозируется на Северо-Западе России
18 декабря 2022

Красногородские хоккеисты одержали очередную победу


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...