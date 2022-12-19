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Общество

Псковичам дали советы по выбору ёлочной гирлянды

В целях безопасности лучше приобретать гирлянду с максимальной мощностью до 50 Ватт. об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

«Продавец по вашей просьбе обязан представить документ, подтверждающий качество и безопасность гирлянды. Обязательной сертификации подлежат все гирлянды, работающие от сети. На них распространяется действие Технических регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Если же ваша гирлянда работает на батарейках, то на неё будет распространяться действие только Технического регламента ТР ТС 020/2011. Такие гирлянды подлежат сертификации либо декларированию соответствия», - отметили специалисты.

При покупке гирлянды псковичам посоветовали проверить срок службы изделия и наличие инструкции по его использованию, а также ознакомиться с основными потребительскими свойствами, типом и характеристиками электрических ламп, номинальным напряжением гирлянды. Информация о товаре и изготовителе должна быть на русском языке.

Кроме того, рекомендуется проверить надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блока управления и вилки. «Состояние гирлянды лучше проверить прямо в магазине, например, ее режимы работы, все ли лампочки горят и т. д. Это позволит сохранить время и нервы на случай, если какой-то компонент окажется нерабочим. А вот дома «с мороза» гирлянду сразу же включать в розетку не стоит – лучше немного подождать, хотя бы полчаса», - добавили в Роспотребнадзоре.

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Псковичам дали советы по выбору ёлочной гирлянды

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