Жизнь депутата «без фильтров»: Алеся Михачева создала свой канал

10:49, 19 декабря 2022, ПАИ

Канал под названием «Без фильтров» создала депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева. Цель - рассказать о своей жизни и опровергнуть различные фейки. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале «Алеся Михачева ZaМир /Dobro60».

По словам Алеси Михачевой, она стала всё чаще сталкиваться с негативом в сторону депутатской сферы и «вокруг ситуации в целом».



«Поэтому я решила создать отдельный канал, чтобы показать, как всё происходит на самом деле: откуда и почему зарождаются фейки, как информационная война влияет на сознание людей. Канал также создан с целью показать мою жизнь без фильтров, как живет обычный депутат Псковской городской Думы», - говорится в сообщении.

Алеся Михачева уже опубликовала две части статьи под названием «Быть, а не казаться» о добровольческой деятельности.