Изменился список адресов фестиваля «Любимый дворик» в Великих Луках

10:49, 19 декабря 2022, ПАИ

В Великих Луках изменился и расширился список дворовых праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках народного фестиваля «Любимый дворик». Об этом в Telegram-канале сообщает администрация города.

В программу включены выступления аниматоров, различные игры и интерактивные площадки. Гостями праздника станут главные персонажи Нового года - Дед Мороз и Снегурочка.



Праздники пройдут по следующим адресам:

- 21 декабря в 17:00 во дворе домов № 15 и 17/1 на улице Первомайской;

- 21 декабря в 18:00 во дворе домов № 2 на улице Печорской и

№ 3 на улице Мурманской;

- 23 декабря в 17:00 во дворе дома № 3 и дома № 3а на улице Рабочей;

- 25 декабря в 15:00 во дворе домов № 139 и 139, корпус 1 проспекта Гагарина;

- 25 декабря в 17:00 во дворе дома № 12 набережной Л. Шмидта;

- 27 декабря в 16:00 во дворе дома № 10/15 на улице Гоголя;

- 27 декабря в 18:00 во дворе дома № 30/12 на улице Гражданской;

- 8 января в 14:00 во дворе домов № 83, 85, 87 на проспекте Гагарина;

- 9 января в 17:00 во дворе дома № 9/3 на улице Щорса;

- 11 января в 17:00 во дворе дома № 17 на улице К. Либкнехта;

- 12 января в 17:00 во дворе дома № 6 на улице Малышева.