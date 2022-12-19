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Общество

Изменился список адресов фестиваля «Любимый дворик» в Великих Луках

В Великих Луках изменился и расширился список дворовых праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках народного фестиваля «Любимый дворик». Об этом в Telegram-канале сообщает администрация города.

В программу включены выступления аниматоров, различные игры и интерактивные площадки. Гостями праздника станут главные персонажи Нового года - Дед Мороз и Снегурочка.
 
Праздники пройдут по следующим адресам: 

- 21 декабря в 17:00 во дворе домов № 15 и 17/1 на улице Первомайской;

- 21 декабря в 18:00 во дворе домов № 2 на улице Печорской и
№ 3 на улице Мурманской;

- 23 декабря в 17:00 во дворе дома № 3 и дома № 3а на улице Рабочей; 

- 25 декабря в 15:00 во дворе домов № 139 и 139, корпус 1 проспекта Гагарина; 

- 25 декабря в 17:00 во дворе дома № 12 набережной Л. Шмидта; 

- 27 декабря в 16:00 во дворе дома № 10/15 на улице Гоголя; 

- 27 декабря в 18:00 во дворе дома № 30/12 на улице Гражданской;

- 8 января в 14:00 во дворе домов № 83, 85, 87 на проспекте Гагарина;

- 9 января в 17:00 во дворе дома № 9/3 на улице Щорса;

- 11 января в 17:00 во дворе дома № 17 на улице К. Либкнехта;

- 12 января в 17:00 во дворе дома № 6 на улице Малышева.

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