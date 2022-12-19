Псковская писательская организация отметит свое 55-летие

11:26, 19 декабря 2022, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают на торжественный литературно-художественный вечер, посвященный 55-летию псковской писательской организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Вечер состоится 24 декабря в 16:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

С историей псковской писательской организации можно ознакомиться здесь.