В России предлагают изменить порядок сбора платы за ЖКУ

11:07, 19 декабря 2022, ПАИ

Порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление и т. д.) в России предложили изменить. В частности, переводить ее не сразу управляющей компании (УК), а на специально созданные счета. Мера должна повысить контроль за деньгами граждан, направляемыми на оплату ЖКУ, рассказала глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Выбрать такой способ сбора средств жители смогут по желанию — для контроля будет необходим активный совет дома. Аналогичные банковские счета используются сейчас для аккумулирования взносов за капремонт, пояснила она, пишет газета «Известия».

Сегодня, когда деньги попадают на счета УК, они становятся собственностью организации. И жильцы дома не могут контролировать их использование, не могут быть уверены в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов, что оплачиваются действительно оказанные услуги и выполненные работы, сказала Надежда Косарева.

Эксперты считают, что деньги сначала должны поступать на специальные счета. Как только совет дома убедится, что определенные услуги оказаны (например, в подъезде проведен косметический ремонт), он дает добро на перевод денег со спецсчета на счет УК. Для такого контроля и нужен активный совет дома, добавила Косарева.

«Сегодня оплата содержания общего имущества дома авансируется на 100% независимо от того, насколько хорошо и в полном ли объеме оказаны услуги. Но заранее УК следует платить только около 30%. Поэтому мы поддерживаем идею и постараемся внести инициативу на рассмотрение нижней палаты в следующем году», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.