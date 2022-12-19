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Происшествия

Поиски пропавшего без вести юноши продолжаются в Пскове

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Александра Вьюгина 2004 года рождения. Он пропал без вести 3 декабря, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид молодому человеку 18-20 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы тёмные, глаза серые.

Он был одет в чёрную вязаную шапку, зимнюю куртку серого цвета, тёмные спортивные штаны, кроссовки. На левом предплечье татуировка в виде двух скрещённых треугольников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вьюгина, просят сообщить по телефонам: 59-63-29, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.

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