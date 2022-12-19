Псковичам рассказали о работе поликлиник в новогодние праздники

12:09, 19 декабря 2022, ПАИ

В новогодние праздники отделения поликлиники будут открыты каждый день, пациентов примут дежурные врачи. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» 19 декабря сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

Она отметила, что на данный момент медики регистрируют рост заболеваемости ОРВИ, также отмечаются и случаи гриппа. «Мы круглосуточно принимаем вызовы по телефону 299-028. Звонить можно даже ночью, утром операторы вам перезвонят», — сказала главврач поликлиники.

Также она сообщила, что самое большое количество звонков фиксируется утром в понедельник. «Если вызовы поступают во второй половине дня, то они перенаправляются на следующий день. В первую очередь выезжаем к беременным и пенсионерам», — добавила врач.