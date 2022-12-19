Детские оркестры-спутники появятся в Псковской области в 2023 году

12:24, 19 декабря 2022, ПАИ

Детские оркестры-спутники появятся в Псковской области в 2023 году, сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Речь идет о спутниках для губернаторского симфонического оркестра и для ансамбля «Псков».

«Мы испытываем серьезный кадровый дефицит - и в симфоническом оркестре, и в ансамбле «Псков», поэтому приняли решение растить кадры «с пеленок». Сделали анализ и поняли, что ребята не выходят на сцену во время учебы в детских школах искусств, они не чувствуют сцену. Решили сделать выборку самых талантливых детей по региону и теперь формируем коллективы-спутники - для симфонического оркестра и для ансамбля «Псков». Детский оркестр будет камерным, а вот для ансамбля «Псков» детский спутник, оркестр народных инструментов, будет полноценным в составе 65 человек», - рассказала Ольга Тимофеева.

Первый концерт детских оркестров планируется уже в марте, когда будет отмечаться День работника культуры.