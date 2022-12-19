Псковские боксеры завоевали золото на турнире в Гомеле

13:16, 19 декабря 2022, ПАИ

Псковские спортсмены завоевали золото на XXXVI международном турнире по боксу среди юниоров и юниорок 2005-2006 годов рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Турнир проходил с 12 по 16 декабря в Гомеле. Соревнования посвятили памяти абсолютного чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Алексея Юкова.

Главному тренеру сборной СЗФО Вадиму Голику из Псковской области организаторы вручили награду в номинации «Лучший тренер турнира».