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Спорт

Псковские боксеры завоевали золото на турнире в Гомеле

Фото: Олег Лаптев

Псковские спортсмены завоевали золото на XXXVI международном турнире по боксу среди юниоров и юниорок 2005-2006 годов рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Турнир проходил с 12 по 16 декабря в Гомеле. Соревнования посвятили памяти абсолютного чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Алексея Юкова. 

Главному тренеру сборной СЗФО Вадиму Голику из Псковской области организаторы вручили награду в номинации «Лучший тренер турнира».

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