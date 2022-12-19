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Происшествия

Псковский автогонщик погиб в ДТП

Псковский гонщик Денис Гаврилов погиб в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Фото: пресс-служба Федерации автоспорта Псковской области

Федерация выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Дениса Гаврилова.

«Денис с детства профессионально занимался автомобильным спортом, был участником и призером этапов всероссийских соревнований по картингу. С самых первых этапов чемпионата Псковской области по автомобильному многоборью сел за руль родительского автомобиля, показывая высокие результаты, становился чемпионом Псковской области. Участник этапов Кубка России по ралли. На дорогах общего пользования Денис всегда был законопослушным водителем, показывая пример рядовым участникам дорожного движения. Позитивный, веселый и добродушный, он был одним из лучших членов автоспортивного сообщества Псковской области. Денису было 34 года, у него осталось трое детей», - рассказали в федерации.

Федерация автоспорта Псковской области намерена оказывать содействие следственным органам в установлении причин гибели товарища.

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