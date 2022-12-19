Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Творческий вечер Николая Мишукова пройдет в Пскове 21 декабря

Фото: пресс-служба ТКД Псковской области

21 декабря почетному гражданину Пскова, композитору Николаю Михайловичу Мишукову исполняется 90 лет. В честь юбилея в Псковской областной филармонии в 19:00 начнется творческий вечер композитора, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции региона.

В праздничном концерте примут участие ведущие творческие коллективы, солисты и музыканты Пскова, Псковской епархии, областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Николай Мишуков является членом Союза композиторов России. Творческий багаж составляет около 500 названий музыкальных произведений, куда вошли хоры, романсы, инструментальные пьесы, песни, в том числе гимн Пскова (автор текста С. А. Золотцев). Он работал в соавторстве со многими псковскими поэтами, является автором песенных сборников «Пою тебя, Карелия!», «Любовный разговор», «И вырос я в лесном краю» и др. Кроме песенных, он издал и несколько сборников стихов «От любви не устают», «Появление».

Николай Мишуков имеет почетные звания: «Заслуженный деятель искусств КАССР», «Заслуженный работник культуры России». В арсенале композитора свыше ста почетных грамот и дипломов. Николай Мишуков отмечен медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», орденом «Знак почета».

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2022

Псковская писательская организация отметит свое 55-летие
18 декабря 2022

Ансамбль русской музыки «Псков» выступил в Красногородске
18 декабря 2022

В Островском многопрофильном колледже играют в КВН
18 декабря 2022

Красногородский танцевальный коллектив выступил на гала-концерте в Пскове
18 декабря 2022

100-килограммовую икону монтируют на выставке «Россия. Истоки» в Изборске

17 декабря 2022

Псково-Печерский монастырь продолжает преподносить сюрпризы реставраторам
17 декабря 2022

Руководительница студии «Софит» в Невеле номинирована на «Народное признание»
16 декабря 2022

Музей-заповедник «Михайловское» провёл творческий конкурс «Петровские литературные верфи»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...