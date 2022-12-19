Творческий вечер Николая Мишукова пройдет в Пскове 21 декабря

14:47, 19 декабря 2022, ПАИ

21 декабря почетному гражданину Пскова, композитору Николаю Михайловичу Мишукову исполняется 90 лет. В честь юбилея в Псковской областной филармонии в 19:00 начнется творческий вечер композитора, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции региона.

В праздничном концерте примут участие ведущие творческие коллективы, солисты и музыканты Пскова, Псковской епархии, областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Николай Мишуков является членом Союза композиторов России. Творческий багаж составляет около 500 названий музыкальных произведений, куда вошли хоры, романсы, инструментальные пьесы, песни, в том числе гимн Пскова (автор текста С. А. Золотцев). Он работал в соавторстве со многими псковскими поэтами, является автором песенных сборников «Пою тебя, Карелия!», «Любовный разговор», «И вырос я в лесном краю» и др. Кроме песенных, он издал и несколько сборников стихов «От любви не устают», «Появление».

Николай Мишуков имеет почетные звания: «Заслуженный деятель искусств КАССР», «Заслуженный работник культуры России». В арсенале композитора свыше ста почетных грамот и дипломов. Николай Мишуков отмечен медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», орденом «Знак почета».

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ.