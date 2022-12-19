Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лучшие учителя Псковской области получат премии

В Псковской области подвели итоги двух региональных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников. Определены победители конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области» и «Профессиональный старт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лучшими педагогами региона признаны 10 специалистов, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного и среднего профессионального образования. Они представили на конкурсе передовой педагогический опыт. Все победители удостоены премии губернатора в размере 150 тысяч рублей.

По итогам конкурса профессионального мастерства среди молодых педагогов «Профессиональный старт» победителями стали 10 педагогических работников. Они представили лучшие проекты — методические разработки и исследовательские работы. Еще 10 конкурсантов признаны призерами. Они также будут отмечены региональными денежными премиями в размере 113 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно.

Премия «Лучший педагогический работник Псковской области» и конкурс «Профессиональный старт» среди педагогов, стаж которых не превышает 5 лет, были учреждены по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Мероприятия проводятся с целью выявления и поддержки молодых и опытных педагогов, творчески и результативно работающих в образовательных организациях для поддержки приоритета образования и престижа педагогической профессии в обществе.

Со списками победителей можно ознакомиться по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2022

Борис Листов рассказал о роли РСХБ в наращивании кадрового потенциала АПК
19 декабря 2022

Движение по улице Петровской в Пскове ограничат 21 декабря
19 декабря 2022

Расписание авиарейса Псков – Сочи изменится с 20 декабря
19 декабря 2022

Молодежный центр Пскова проводит сбор подарков для пожилых людей
19 декабря 2022

Волонтеры-медики проведут в Пскове донорскую акцию
19 декабря 2022

Приём заявок на премию «Народное признание – 2022» завершится 23 декабря
19 декабря 2022

Лучшие учителя Псковской области получат премии
19 декабря 2022

Псковичи рассчитали «индекс оливье» накануне Нового года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...