Лучшие учителя Псковской области получат премии

13:33, 19 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области подвели итоги двух региональных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников. Определены победители конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области» и «Профессиональный старт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лучшими педагогами региона признаны 10 специалистов, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного и среднего профессионального образования. Они представили на конкурсе передовой педагогический опыт. Все победители удостоены премии губернатора в размере 150 тысяч рублей.

По итогам конкурса профессионального мастерства среди молодых педагогов «Профессиональный старт» победителями стали 10 педагогических работников. Они представили лучшие проекты — методические разработки и исследовательские работы. Еще 10 конкурсантов признаны призерами. Они также будут отмечены региональными денежными премиями в размере 113 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно.

Премия «Лучший педагогический работник Псковской области» и конкурс «Профессиональный старт» среди педагогов, стаж которых не превышает 5 лет, были учреждены по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Мероприятия проводятся с целью выявления и поддержки молодых и опытных педагогов, творчески и результативно работающих в образовательных организациях для поддержки приоритета образования и престижа педагогической профессии в обществе.

Со списками победителей можно ознакомиться по ссылке.