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Общество

Президент России подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Иностранные граждане не смогут воспользоваться услугами суррогатного материнства на территории России. Соответствующий федеральный закон сегодня подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам воспользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено, пишет РИА Новости.

Как сообщал ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев, согласно закону, все рожденные от суррогатных матерей на территории России дети автоматически будут получать российское гражданство вне зависимости от гражданства их родителей.

Одинокие мужчины с российским гражданством также не смогут воспользоваться институтом суррогатного материнства. При этом, если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства.

Если супруги заключили договор о суррогатном материнстве, но брак их после этого был расторгнут, то они могут быть записаны родителями ребенка с согласия родившей женщины и если суд не установит, что их брак заключен только для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатного материнства.

Как объясняла один из авторов закона, сенатор Маргарита Павлова, принятие закона позволит предотвратить торговлю российскими детьми и остановит «конвейер по их вывозу за рубеж». По ее словам, после рождения детей иностранцев суррогатными матерями в России из страны было вывезено более 45 тысяч детей, судьба которых неизвестна.

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