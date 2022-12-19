Расписание авиарейса Псков – Сочи изменится с 20 декабря
Расписание авиарейса Псков – Сочи изменится с 20 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Изменения планируются по вторникам, а также по субботам – 24 декабря 2022 года, 7 и 14 января 2023 года.
Вылет из Сочи – в 9:05, прилет в Псков – в 13:45. Из Пскова самолет будет вылетать в 14:45, приземляться в Сочи – в 19:30.
Далее по субботам, с 21 января, расписание будет прежним: вылет из Сочи – в 16:05, прилет в Псков – в 20:45, вылет – в 21:45, прилет в Сочи – в 2:30.
Подробную информацию можно узнать на официальном сайте авиакомпании «АЗИМУТ» или на официальном сайте Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга».
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