Движение по улице Петровской в Пскове ограничат 21 декабря

15:06, 19 декабря 2022, ПАИ

Движение по улице Петровской в Пскове ограничат 21 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением работ по строительству инженерных сетей газоснабжения будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Петровской, в районе дома № 23, при движении от здания № 19 на улице Петровской в сторону улицы Коммунальной.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», — говорится в сообщении.