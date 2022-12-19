Мы всегда открыты к переговорам – ПАИ-live с Еленой Тимашовой

15:33, 19 декабря 2022, ПАИ

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова рассказала, как продвигается процесс трансформации нескольких районов в муниципальные округа, а также ответила на самые популярные вопросы жителей этих муниципалитетов.



«Семейный» бюджет»

– Елена Юрьевна, для начала напомните, в каких районах проявлена инициатива превращения их в муниципальные округа.

– В некоторых районах не просто проявлена, а уже направлено обращение губернатору области Михаилу Ведерникову с просьбой принять закон. Пыталовский район полностью завершил обсуждение на местном уровне и уже направил эту инициативу. Мы сейчас занимаемся подготовкой проекта закона. Один район уже определил, что он примет статус муниципального округа.

Прошли публичные слушания в большинстве муниципальных образований в составе Печорского района. Где они прошли, там население поддержало эту инициативу. Вполне возможно, эта инициатива будет в ближайшее время направлена к нам.

В стадии публичных слушаний находится Струго-Красненский район. И поступила еще одна инициатива — от главы Невельского района. Там сейчас тоже будет инициироваться такая процедура, и поэтому посмотрим на результаты.

– Три района, плюс Невельский – четвертый район?

– Да.

– Что такое муниципальный округ и что его отличает от муниципального района?

– Муниципальный округ создается в границах района, но при этом стираются границы муниципальных образований – сельских поселений. В муниципальном округе создается единая муниципальная власть – это один глава, одно Собрание депутатов, одна администрация. На месте сельских поселений, которые ранее были самостоятельными органами местного самоуправления, образовываются отделы по работе с волостями, их возглавляют те же главы с теми же командами, они находятся в тех же зданиях, в которых ранее находились, и решают вопросы, уже комплексно подходя к развитию всей территории, а не только территории конкретной волости или конкретного поселения.

– В социальных сетях от жителей очень много вопросов, которые касаются этих преобразований. Я выбрал самые частые.

Вы сказали, что администрации волостей станут территориальными отделами администраций округов. Люди задают резонный вопрос: центр управления переносится в округ, а на местах останутся только исполнители – не является ли это обескровливанием местного самоуправления, не отдалится власть еще дальше от народа?

– Я бы сказала по-другому: это не станет концом местного самоуправления в муниципальном округе и на территории конкретного поселения – это станет концом тех проблем, которые сейчас сельское поселение имеет, когда у него нет средств, чтобы быстро и оперативно решить какую-то важную задачу для населения. Например, надо быстро подсыпать дорогу, потому что она в разбитом состоянии, или вкрутить лампочку, и не всегда на эти необходимые или даже оперативные нужды имеются средства, потому что большая часть поселений – высокодотационные.

Консолидированный, единый бюджет (это еще один важный признак муниципального округа, когда бюджет становится одним на всю территорию района) как семейный бюджет: когда есть отдельные бюджеты супруги и супруга, один может жить получше, а другой – поскромнее, но когда они объединяются в общий семейный бюджет, то тогда можно планировать серьезные покупки и более рационально и эффективно подходить к расходам.

Больший бюджет позволяет, например, софинансировать больше проектов ТОС. Есть случаи, когда ТОС заявляет проект, а району не найти средства, чтобы выделить даже 1 % софинансирования. Общий бюджет будет способствовать развитию территориального общественного самоуправления, когда люди сами будут управлять своей территорией, будут понимать и диктовать муниципальному образованию, какие вопросы нужно решать быстро.

– В общем, жили в коммунальной квартире – теперь получают одну благоустроенную квартиру?

– Да, поэтому говорить о том, что это конец местного самоуправления, нельзя. Сохраняются органы местного самоуправления, сохраняется возможность жителей избирать эти органы, сохраняются даже поселенческие собрания депутатов, которые сейчас есть: они могут трансформироваться в общественные советы, и у них более жесткие контрольные функции, потому что депутаты могут контролировать только главу, а общественные советы в рамках общественного контроля, который гарантирован федеральным законом, могут контролировать уже все процессы, которые происходят на территории не только главы, но и депутатского корпуса и далее.

– Один из вопросов: не станет ли сегодняшнее начало преобразования Пыталовского района в округ завтрашним его концом? Люди опасаются, что, например, нынешнее преобразование района означает, что его присоединят к другому району, например к Островскому.

– Что касается страха объединения районов, думаю, они беспочвенные, потому что это нецелесообразно. Кстати, есть такая форма, как агломерация. Например, есть дорожная агломерация, когда несколько самостоятельных муниципальных образований объединяются для решения общей экономической задачи, например развития дорожной сети. К примеру, агломерация, включающая Псковский, Островский и Палкинский районы: они объединены в рамках одной задачи. Поэтому необходимости слияния районов нет.

Кум главе не товарищ

– Еще один вопрос о будущих территориальных отделах администрации округа. Сейчас бюджет поселений контролируют народные избранники, выбранный из них глава волости, а если будет назначен человек из района, не факт, что это будет нынешний глава волости, переживают жители. Всякое бывает, может быть, это будет троюродный или двоюродный брат главы района. Как избежать опасности кумовства?

– Давайте начнем с бюджета. Люди продолжают контролировать бюджет, поскольку администрация его формирует и он выносится на публичные слушания. Жители района, в какой бы волости они ни проживали, участвуют в обсуждении проекта бюджета, который впоследствии утверждается Собранием депутатов.

Практически все бюджеты программные, и там будет отдельная строка – развитие территории конкретной волости. Поэтому люди могут увидеть, сколько денег и на какие нужды в будущем финансовом году заложены в бюджете. Соответственно, они могут сделать наказы, замечания, поправки на публичных слушаниях, которые уже депутаты, которых люди тоже будут избирать, будут учитывать тогда, когда бюджет будет утверждаться.

Что касается кумовства, этого не стоит опасаться. Потому что, во-первых, это будет не назначение, а прием на работу муниципального служащего. Он обязательно сопровождается разного рода процедурами, которые предусмотрены в законе о муниципальной службе, включая конкурсную основу.

– Есть же еще антикоррупционная составляющая.

– Абсолютно так. Глава уже будет под более серьезным контролем. Сейчас глава сельского поселения – это выборное должностное лицо, он подотчетен депутатам только потому, что представляет отчет, а депутаты заслушивают. Если глава что-то делает неправильно или ненадлежащим образом исполняет свои полномочия, сейчас рычагов воздействия на него нет. В случае если это будет муниципальный служащий, житель, который будет недоволен деятельностью этого работника, может обратиться к главе муниципального округа, и здесь уже будут проведены другие санкционные мероприятия, дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Поэтому кумовства опасаться не стоит.

И никто не будет разбрасываться грамотными, профессиональными работниками, которые работают на территории конкретной волости уже длительное время.

– Вы говорите о действующих главах волостей?

– Да, потом будет просто не найти людей, которые могли бы управлять так, как профессионал. Это тоже определенная гарантия, что люди, которые работают сейчас в администрациях сельских поселений, будут работать и в муниципальном округе.

Документ на миллион

– Мы частично уже коснулись вопроса финансирования, бюджетов. Люди спрашивают: «Объединенный бюджет (имеется в виду, видимо, бюджет муниципального округа) какие-то проблемы в округе временно решит, а что дальше? Что-то из муниципального имущества продадут? Нельзя же продавать бесконечно. А где свои статьи доходов? Снова просить денег у области?»

– Консолидированный бюджет позволяет выделять больше средств, чтобы участвовать в глобальных проектах.

Очень много федеральных программ, где можно закрыть серьезные проблемы, которые возникают в регионе: это программы ремонта школ, клубов, дорог, и даже систему водоснабжения можно привести в порядок. Но чтобы участвовать в федеральных программах, нужно обязательно иметь наготове проектно-сметную документацию. Стоимость проектно-сметной документации значительная: она варьируется от 20 до 30 млн рублей. Понятно, что сейчас ни одно сельское поселение просто так не выложит эти деньги только на проектную документацию, чтобы она лежала до лучших времен. А в рамках консолидированного бюджета можно заранее подготовить проектно-сметную документацию и быстро включиться в федеральные программы. В этом основной, самый большой плюс консолидированного бюджета. Соответственно, будут привлечены федеральные деньги.

Нынче здесь, а завтра там

– Еще один вопрос касается торопливости. Люди спрашивают: «Почему эти преобразования надо провести так быстро? Почему не подождать, например, единого дня голосования в сентябре 2023 года?»

– Нет. Никто никого не торопит. Когда бы ни начались эти преобразования, в любом случае мы выходим на выборы в сентябре 2023 года, то есть раньше сентября 2023 года никакие процессы не произойдут. Это будет в единый день голосования.

– Если сейчас происходит образование муниципального округа, то главу муниципального округа будут выбирать в сентябре 2023 года?

– Да, и депутатов – тоже.

– Окружных?

– Да. Как только муниципалитет примет решение, мы можем начать работу по выстраиванию эффективной организации системы местного самоуправления в конкретном муниципальном округе. Мы сможем уже говорить, сколько понадобится муниципальных служащих, какие есть проблемы и в какие программы нужно заявиться, какая областная поддержка нужна, какие трудности будут при переходе от одной формы к другой. Может быть, где-то потребуется финансирование, чтобы не в ущерб вопросам местного значения провести реорганизацию, смену печатей, бланков и т. д. Поэтому чем быстрее эти процессы запустятся, тем больше времени будет для того, чтобы в сентябре уже быть подготовленными к этому процессу.

– Люди переживают, что в округе за счет денег, которые когда-то были в волости, начнут решаться проблемы других волостей или районного центра: мол, «у нас сейчас дороги худо-бедно чистят, а потом вообще прекратят чистить, потому что деньги израсходуют на другое место». Этим опасениям суждено сбыться?

– Определенной гарантией, что это не так, станет то, что люди будут видеть проект бюджета: он будет выноситься на публичные слушания, и они могут видеть, какие конкретно статьи расходов заложены на населенные пункты или на волость. У нас программные бюджеты, и поэтому бюджет муниципального округа тоже будет формироваться исходя из программ развития каждой конкретной волости. Все это будет обеспечено статьями бюджета, причем он формируется не только на 2023 год, но и на плановый период 2024–2025 годов. Все это вполне контролируемо людьми и гарантировано бюджетом.

– Но при этом бюджет не догма, всегда можно внести изменения, выделить деньги на другое место, если это понадобится?

– Да, безусловно. Но, может быть, и есть в этом определенная целесообразность: лучше сделать, например, ремонт целого участка дороги, чем латать заплатками несколько.

– Вы присутствовали на публичных слушаниях в некоторых волостях. Как в целом главы волостей и те, кто принимает участие в этих публичных слушаниях, реагируют на предложения о создании муниципального округа?

– Есть, конечно, главы волостей (их небольшое количество), которые не доверяют этому процессу. Вполне возможно, им недостаточно информации, которой мы всегда готовы поделиться: мы всегда открыты к разговорам, переговорам, разъяснениям и даже определенным гарантиям, чтоб снять все тревоги у волостных глав. Но большая часть (их достаточно: 90 % глав волостей) поддерживают эти процессы. В основном, конечно, сторонниками этого процесса являются те главы, которые работали давно, еще в 2006 году.

– Когда не было волостного разделения.

– Да. И они помнят, как люди возмущались, когда их делили на отдельные сельские поселения с отдельными бюджетами, наделяли полномочиями и говорили: «А теперь вы будете жить в рамках своих бюджетов, что заработаете – то и возьмете». Поэтому здесь главы видят определенные удобства и перспективы комплексного развития территорий, они об этом говорят.

Естественно, главы волостей еще радуются тому, что от них уйдет административная работа, работа с контрольно-надзорными органами, с правовыми актами, которая очень щепетильная, требует профессиональных знаний, навыков, навыков в сфере юриспруденции, а юристов нет. Кому-то не найти бухгалтера, и возникают определенные проблемы. То, что это бремя забот уходит в административный центр конкретного муниципального округа, – это как раз является еще одним положительным моментом, который отмечают главы волостей: у них освободится больше времени на работу с людьми.