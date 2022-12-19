Борис Листов рассказал о роли РСХБ в наращивании кадрового потенциала АПК

15:21, 19 декабря 2022, ПАИ

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов выступил на Всероссийском совещании с ректорами образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, 16 декабря. Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины, сообщили в пресс-службе банка.

«Долгосрочной инвестицией Россельхозбанк считает вклад в развитие интеллектуального и кадрового потенциала отрасли. Ведь от того, какие знания мы заложим в учащихся сегодня, зависит, кто будет руководить отраслью и насколько качественную продукцию мы получим завтра. Мы ожидаем видеть наших студентов, участников наших проектов в числе лидеров и ведущих экспертов отрасли уже в ближайшее время. Будущее отрасли не только за технологическими решениями, но и высококлассными специалистами», — подчеркнул Борис Листов.

Председатель правления РСХБ сообщил, что за три года реализации программы взаимодействия банка с агровузами удалось достичь значимых результатов по целому ряду направлений подготовки профессиональных кадров для АПК. Как отметил Борис Листов: «В образовательные агропроекты банк инвестировал более 800 миллионов рублей».

Россельхозбанк работает комплексно и сразу по нескольким направлениям. В частности, отдельный акцент в своей работе РСХБ делает на мероприятия, направленные на поиск талантливых студентов и молодежи под проекты, которые развивает самостоятельно либо активно поддерживает.

«Начиная с февраля 2023 года при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства просвещения РФ цифровая платформа Россельхозбанка «Я в Агро» станет основной для всех аграрных классов в нашей стране. Благодаря агроклассам школьники приобретут начальные навыки в сельском хозяйстве, им будет легче поступить в аграрные вузы. Проект поможет подготовить больше специалистов, востребованных в агропромышленном секторе. Отмечу, цифровая платформа «Я в Агро» позволяет быстро выстраивать образовательный процесс в любой заинтересованной сельской школе, доля которых в системе образования России составляет более 50%, и гарантировать всем учащимся вне зависимости от того, где они живут, равные условия для получения качественного образования», — сообщил Борис Листов.

Цифровая платформа «Я в Агро» заработала в 2022 году. Для школьников сервис «Я в Агро» предлагает пройти бесплатные тесты по профориентации, знакомство с актуальными рейтингами учебных заведений, получить доступ к онлайн-библиотеке, принять участие в онлайн-олимпиадах и Днях открытых дверей в аграрных вузах, а также найти подработку.

Уже сегодня для пользователей, кто планирует поступать в институт, доступны 57 аграрных вузов, 192 направления с более чем тремя тысячами программ обучения. Для поступающих в колледжи платформа предоставляет возможность познакомиться с выбором направления обучения в 75 колледжах по всей России. Для повышения квалификации, переквалификации и развития своих навыков доступен 101 специально подобранный курс.

Благодаря платформе «Я в Агро» учащиеся высших учебных заведений получат собственный цифровой профиль компетенций, что позволит будущим работодателям находить соискателей с соответствующими профилю компетенциями и оперативно управлять потребностями в сфере подготовки кадров и их последующего трудоустройства.

Далее глава РСХБ рассказал о стипендиальной программе для учащихся аграрных вузов. Ежегодно лучшие учащиеся, а их более 400, получают от банка именную стипендию, её размер составляет от 15 до 20 тысяч рублей. За три года общий объем финансирования вырос с 30 до 80 млн рублей.

Также в банке действует программа стажировок: каждый год порядка 250 студентов разных специальностей, заинтересованных работой на стыке сельского хозяйства и технологий, приходят в банк. Многие остаются и продолжают разрабатывать технологические решения для АПК.