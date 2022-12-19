Новогоднюю ель в Бежаницах украсили самодельными игрушками

16:15, 19 декабря 2022, ПАИ

Новогоднюю ель в поселке Бежаницы украсили игрушками, которые сделали школьники, сообщает газета «Сельская новь».

«Уже не первый год мы принимаем участие в традиционной предновогодней акции «Украсим главную ёлку поселка!» - рассказала одна из участниц акции Полина Петрова. - Для этого наши ребята своими руками делают ёлочные украшения. Малышам помогают родители, ведь игрушки на городскую ёлку должны быть достаточно большого размера. В прошлом году было изготовлено 90 украшений, в этом - 100. Все, кто постарался, - молодцы!»

Глава администрации Бежаниц Валерий Захаров поблагодарил учащихся за творчество и ежегодную помощь в праздничном оформлении. «Очень хочется, чтобы наши гости и жители посёлка относились бережно ко всему, что делается для создания праздничной атмосферы», - добавил он.