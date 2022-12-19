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Общество

Движение поездов в Псковской области в новогодние праздники не изменится

Расписание пригородных поездов АО «МТ ППК» на территории Псковской области в новогодние каникулы не изменится. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В праздничные дни, с 31 декабря по 8 января, поезда будут следовать по расписанию в соответствии с календарными днями недели. 

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах АО «МТ ППК» www.mtppk.ru, Яндекс www.rasp.yandex.ru, ТУТУ www.tutu.ru.

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