Движение поездов в Псковской области в новогодние праздники не изменится

16:26, 19 декабря 2022, ПАИ

Расписание пригородных поездов АО «МТ ППК» на территории Псковской области в новогодние каникулы не изменится. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В праздничные дни, с 31 декабря по 8 января, поезда будут следовать по расписанию в соответствии с календарными днями недели.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах АО «МТ ППК» www.mtppk.ru, Яндекс www.rasp.yandex.ru, ТУТУ www.tutu.ru.