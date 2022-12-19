В пушкиногорской больнице после жалобы очистили пандус от снега

16:51, 19 декабря 2022, ПАИ

Администрация Пушкиногорской межрайонной больницы отреагировала на жалобу местных жителей в соцсетях и расчистила от снега пандус. Об этом сообщает районная газета «Пушкинский край».

Ранее житель поселка в паблике «Подслушано Пушкинские Горы» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором указал на необходимость привести пандус в надлежащее состояние. «Начальство поликлиники, скажите, пожалуйста, для чего вам оборудовали пандус? Вы на 100% уверены, что он не нужен??!» - написал он.

На жалобу отреагировали сотрудники администрации Пушкиногорской межрайонной больницы и оперативно исправили ситуацию.