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Происшествия

Порховича приговорили к 5,5 года колонии за смертельное ДТП

29-летнего жителя Порховского района, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил смертельное ДТП, приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

В суде установлено, что нетрезвый мужчина ехал по автодороге Славковичи Порховского района со скоростью 113 километров в час, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. В результате автомобиль перевернулся, а пассажирка автомобиля получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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