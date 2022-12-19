Путин подписал распоряжение о новых мерах поддержки военнослужащих и их семей

16:48, 19 декабря 2022, ПАИ

Распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей подписал президент России Владимир Путин. В нем содержится рекомендация Московской области, Крыму и Севастополю предусмотреть безвозмездную передачу земельных участков. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Рекомендовать органам государственной власти Московской области, Республики Крым и города Севастополя принять законодательные акты, устанавливающие в соответствии с подпунктом 7 статьи 39-5 Земельного кодекса РФ случаи предоставления в собственность бесплатно военнослужащим, награжденным государственными наградами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, а также членам семей указанных военнослужащих, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», - говорится в документе, передаёт РИА Новости.

Правительству РФ поручено обеспечить заключение данных соглашений. Распоряжение вступает в силу с 19 декабря.