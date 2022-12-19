Псковских учителей обучают действиям в чрезвычайных ситуациях

17:04, 19 декабря 2022, ПАИ

Бесплатные семинары для учителей о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях, проводит школа интеллекта, рассказала руководитель проекта Мария Андреева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Мы со школами много работаем по теме безопасного поведения. Мы работаем в том числе и с педагогами. Для них проводим бесплатные семинары о том, как вести себя в каких-то чрезвычайных ситуациях. Вот ситуация, например, с Ижевском, когда стрелок в школе. Или внешние какие-то угрозы, которые могут быть. У нас учителя спрашивают: «Куда нам вести детей, если надо бомбоубежище где-то искать?» То есть это то, что беспокоит людей, и то, что они хотят знать», – рассказала гостья студии.

По её словам, на семинарах специалисты центра разговаривают с учителями, учат не паниковать и правильно поступать в опасных ситуациях.

«Никто не знает, как действовать, к сожалению», - заключила гостья студии.