Жительницу Струг Красных осудили за незаконную продажу алкоголя

16:58, 19 декабря 2022, ПАИ

Жительницу посёлка Струги Красные осудили за незаконную продажу алкогольной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что подсудимая осуществляла незаконную розничную продажу алкоголя без лицензии. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства условно, с испытательным сроком шесть месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.