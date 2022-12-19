Жительницу Струг Красных осудили за незаконную продажу алкоголя
Жительницу посёлка Струги Красные осудили за незаконную продажу алкогольной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.
В суде установлено, что подсудимая осуществляла незаконную розничную продажу алкоголя без лицензии. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства условно, с испытательным сроком шесть месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу.
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