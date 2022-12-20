Пресс-конференция о новогодних мероприятиях псковского музея проходит в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная новогодним мероприятиям в Псковском музее-заповеднике, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.
Какие новогодние и рождественские программы пройдут в Псковском кремле, Поганкиных палатах, во Дворе Постникова на каникулах?
Об этом поговорим с генеральным директором Псковского музея-заповедника Светланой Мельниковой, начальником отдела «Псковский кремль» Романом Ковалем и начальником службы «Центр музейной педагогики» Алексеем Голубевым.
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Пресс-конференция о новогодних мероприятиях псковского музея проходит в медиацентре ПАИ
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