Пресс-конференция о новогодних мероприятиях псковского музея проходит в медиацентре ПАИ

12:01, 20 декабря 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная новогодним мероприятиям в Псковском музее-заповеднике, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.



Какие новогодние и рождественские программы пройдут в Псковском кремле, Поганкиных палатах, во Дворе Постникова на каникулах?



Об этом поговорим с генеральным директором Псковского музея-заповедника Светланой Мельниковой, начальником отдела «Псковский кремль» Романом Ковалем и начальником службы «Центр музейной педагогики» Алексеем Голубевым.