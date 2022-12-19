В Пскове стали известны победители футбольного турнира «Вызов»

17:13, 19 декабря 2022, ПАИ

В Пскове состоялся финал корпоративного футбольного турнира «Вызов», организатором которого выступает Псковский облсовпроф. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе профобъединения, практически все трудовые коллективы, участвующие в турнире, имеют первичные профсоюзные организации.

Председатель облсовпрофа Игорь Иванов отметил, что «следил за товарищеским чемпионатом трудовых коллективов города с гораздо большим удовольствием, чем за международными футбольными состязаниями, куда недружественные страны не допустили российскую сборную».

«Наш спорт, наш футбол - настоящий, в нём, как и должно быть, нет места политическим интригам и санкционному давлению. Спасибо за красивую игру!» - обратился к участникам турнира Игорь Иванов.

В финальном матче сборная УФСИН России по Псковской области выиграла у команды Псковской таможни. Третье место заняла команда Псковского горводоканала. Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов вручил победителям памятные кубки, медали и подарки от партнёров.