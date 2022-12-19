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Происшествия

Взятку в 200 долларов попытался дать иностранец псковскому таможеннику

Взятку в 200 долларов попытался дать иностранец псковскому таможеннику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

15 декабря подозреваемый на своем автомобиле с зарубежной регистрацией ехал на родину транзитом через Россию. В момент прохождения российско-латвийской границы в Пыталовском районе, чтобы избежать внесения суммы таможенного депозита за ввозимый автомобиль, он попытался дать взятку сотруднику таможни, но после этого был задержан.  

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Идёт следствие.

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