Что такое нейрофитнес, объяснила руководитель школы интеллекта из Пскова

17:51, 19 декабря 2022, ПАИ

Что такое нейрофитнес, объяснила руководитель псковской школы интеллекта Мария Андреева в эфире програмы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Нейрофитнес может ещё называться брейн-фитнесом. Это связь нашей мозговой активности с телом. Все упражнения на межполушарные взаимодействия, то есть когда мы пишем, например, левой рукой», – рассказала гостья студии.

Также она добавила, что занятия нейрофитнесом улучшают работу полушарий мозга.