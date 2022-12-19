Подписали контракт на рекультивацию старой городской свалки

18:08, 19 декабря 2022, ПАИ

Подписан контракт на рекультивацию старой городской свалки, сообщает в своем Telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Работы будут проведены до 15 ноября 2023 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» на средства федерального и областного бюджетов.

Подрядная организация выполнит планировку территории и уберет мусор, который выходит за ее пределы. Чтобы не было оползней, сделает склоны более пологими. Накроет тело свалки гидроизоляцией. А поверх конструкции уложит слой плодородной почвы и посеет траву. Площадь благоустройства составит 20,5 га.

В контракт также входит устройство 20 скважин пассивной дегазации и системы экологического мониторинга.

Отметим, что псковская свалка возникла в 1947 году и 70 лет принимала отходы псковичей. Последние пять лет вывоз мусора на нее запрещен.