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Общество

Акцию «Исполнение желаний» запустил приют «Лесопилка»

Фото группы «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г. Псков»

Седьмой год подряд пункт передержки «Лесопилка» запускает новогоднюю акцию «Исполнение желаний». Об этом сообщает группа «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы приюта в новогодних открытках просят для своих постояльцев большой футбольный мяч, надёжные поводки, опилки для щенков, различные лекарства, в том числе «Ремадил», большие и крепкие миски для еды. Животные приюта всегда нуждаются в различных вещах, и в Новый год исполнить их желания.

«Пункт передержки «Лесопилка» (улица Новгородская, дом 7) — место, где верят в чудеса!» — уточняется в сообществе.

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