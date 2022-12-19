Акцию «Исполнение желаний» запустил приют «Лесопилка»

18:29, 19 декабря 2022, ПАИ

Седьмой год подряд пункт передержки «Лесопилка» запускает новогоднюю акцию «Исполнение желаний». Об этом сообщает группа «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы приюта в новогодних открытках просят для своих постояльцев большой футбольный мяч, надёжные поводки, опилки для щенков, различные лекарства, в том числе «Ремадил», большие и крепкие миски для еды. Животные приюта всегда нуждаются в различных вещах, и в Новый год исполнить их желания.

«Пункт передержки «Лесопилка» (улица Новгородская, дом 7) — место, где верят в чудеса!» — уточняется в сообществе.