Никоновские чтения прошли в Пыталово

19:00, 19 декабря 2022, ПАИ

Старший сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов принял участие в 13-й межрайонной историко-краеведческой конференции, посвящённой памяти академика Александра Никонова.

Научный форум прошёл 16 декабря в Пыталово. В его работе приняли участие юные исследователи Пыталовского района, а также краеведы из соседнего Красногородского района и города Пскова.

Тематика докладов затрагивала краеведческие вопросы, связанные с приграничным положением территорий, исторические темы, основанные на местных материалах. Краеведы поделились опытом поисковой и краеведческой работы в музейно-образовательной сфере.

Юрий Конов выступил с докладом о работе и боевых потерях 305-й штурмовой авиационной дивизии в ходе осуществления Псково-Островской наступательной операции на красногородско-пыталовском направлении с 17 по 22 июля 1944 года. Автор проанализировал открытые источники Центрального архива Министерства обороны, а также привлёк материалы фондов Псковского музея-заповедника.