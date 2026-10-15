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Общество

Два проекта из Псковской области вышли в финал нацпрограммы «Креативный код. Россия»

Проекты «Чеснок – культурный код. Здоровье нации» и «Стрелы Амура» из Псковской области вошли в число лучших в нацпрограмме «Креативный код. Россия», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Стрелы Амура» – проект, который превращает стрельбу из лука в необычный формат совместного досуга для влюблённых и семейных пар. Участники приходят в тир на занятие по стрельбе из лука, вместе осваивают новый вид спорта, поддерживают друг друга и участвуют как команда в рейтинге, где соперниками выступают другие пары.

Проект зародился в Пскове как социальная инициатива, получил грантовую поддержку Росмолодёжи и постепенно превратился в действующий коммерческий продукт.

Автор проекта планирует создать всероссийскую сеть командных турниров, объединить лучные клубы из разных регионов в едином рейтинге участников и разработать готовую бизнес-модель, которую смогут использовать спортивные организации по всей стране.

Центр «Мой бизнес» Псковской области выступает партнёром проекта и поддерживает стремление региональных предпринимателей превращать локальные идеи в конкурентоспособные российские продукты.

Проект «Чеснок – культурный код. Здоровье нации» посвящён ценности и важности жизни и работы на земле, а также пользе и вкусу овощей, выращенных без пестицидов и гербицидов. По словам авторов проекта, чеснок является культурным кодом России: без него невозможно представить ароматные копчёности, наваристый борщ с кусочком сала или профилактику ОРВИ.

В ближайшем будущем автор проекта планирует организовать производственный цех по переработке озимого чеснока и выпуску линейки продуктов в виде специй.

Проект стартовал в 2023 году благодаря поддержке министерства сельского хозяйства Псковской области и участию в конкурсе фермеров «Агростартап-2023».

Финалисты представят свои результаты на итоговом мероприятии в Санкт-Петербурге в рамках Дней креативной экономики 28–30 октября.

Мегапроект национальной программы «Креативный код. Россия» стартовал 10 июня этого года и состоял из двух этапов. Первый – открытый общероссийский трек «Бизнес-2026. Перезагрузка» – собрал около двух миллионов просмотров серии в четырёх прямых эфирах. Второй этап – образовательная программа «Креативный потенциал. Распаковка» – подтвердил спрос на отраслевой подход. Оценивали работы представители Минэкономразвития России, правительства Санкт-Петербурга, региональных центров «Мой бизнес» и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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