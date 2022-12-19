Об итогах библиотечного года расскажут 22 декабря на пресс-конференции в Пскове

19:16, 19 декабря 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам библиотечного года, пройдёт 22 декабря в 15:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В неформальной обстановке пройдёт обсуждение знаковых событий уходящего года, в том числе о присвоении Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Яковлевича Курбатова и о том, какая работа этому предшествовала.

Ведущей мероприятия выступит гендиректор библиотеки Вера Павлова. Она расскажет о жизни муниципальных библиотек, об участии в национальном проекте «Культура», о проблемах, которые удалось решить, и о кадрах, которые помогают решать проблемы.

«И наконец, поделимся планами на самое ближайшее будущее. А они у нас грандиозные! В 2023 году Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова отмечает 190-летие. Расскажем о том, чем юбилейный год запомнится библиотекарям и читателям», — поделились сотрудники библиотеки.

Пресс-конференция состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова по адресу Псков, ул. Профсоюзная, д. 2, 2-й этаж, региональный центр Президентской библиотеки, каб. 204.