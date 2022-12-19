Более 70 сайтов с продажей водительских прав выявила прокуратура

19:40, 19 декабря 2022, ПАИ

Прокуратурой Порховского района в ходе мониторинга сети Интернет в 2022 году выявлено более 70 веб-сайтов, содержащих информацию о возможности приобретения водительских удостоверений на платной основе в обход установленного законом порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщает пресс-служба ведомства.

Размещение указанной информации в сети Интернет является нарушением Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

По результатам проверок в 2022 году прокуратурой района в суд направлено 24 административных исковых заявления о признании сведений, распространяемых на более чем 70 веб-сайтах, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. 23 исковых заявления в настоящее рассмотрены и удовлетворены судом, 70 сайтов заблокировано.