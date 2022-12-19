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Общество

Интерактивные шоу для подопечных организовал Детский фонд

Фото предоставлено Детским фондом

Сегодня, 19 декабря, в городском культурном центре (пл. Победы, д. 1) прошли два новогодних интерактивных шоу для подопечных Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Первое интерактивное праздничное шоу в 11:00 «Новый год полный вперёд!» объединило ребят из коррекционных интернатных учреждений из Пыталовского, Красногородского, Опочецкого, Порховского, Печорского и Великолукского районов области, а также подопечных Общества инвалидов и Общества слепых. Ребята участвовали в конкурсах, водили хороводы вместе с героями под новогодние песни. В конце мероприятия все маленькие гости получили сладкие подарки от давних друзей Детского фонда – ООО «Восток».

Фото предоставлено Детским фондом

После сказочного представления воспитанники интернатных учреждений отправились на праздничный обед, где их ждали не только сытные блюда, но и сладости. Угощения для детей передал руководитель ТД «Рижский» Константин Лебедев. Воспитанники интернатных учреждений продолжили развлекательную программу в аквапарке. Дети с огромным удовольствием плавали в бассейне и катались с горок. Подарил такой подарок детям также Юрий Сорокин.

Фото предоставлено Детским фондом

А в 15:00 в ГКЦ на интерактивное новогоднее шоу собрались дети из малообеспеченных семей Пскова и семей вынужденных переселенцев. Юные гости мероприятия также зажигательно провели время на новогоднем празднике. И конечно же, дети получили сладкие подарки, которые передал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель Детского фонда Юрий Сорокин.

Фото предоставлено Детским фондом

Отметим, что второе праздничное мероприятие было организовано в рамах проекта «Чужих детей не бывает», который направлен на поддержку семей вынужденных переселенцев с территорий ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Детский фонд благодарит всех помощников, которые приняли участие в организации праздничных мероприятий: управление культуры г. Пскова, администрацию и артистов ГКЦ — за весёлое представление, Юрия Сорокина и ООО «Восток» — за переданные новогодние подарки, ТД «Рижский» — за сладости к праздничному обеду, а аквапарк «Акваполис» — за льготные условия посещения аквапарка.

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