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В «Универсанте» прошло зимнее открытое первенство ПсковГУ по плаванию

Фото предоставлено ПсковГУ

В университетском бассейне «Универсант» прошло зимнее открытое первенство ПсковГУ по плаванию, приуроченное к 10-летию бассейна. Участниками соревнований стали спортсмены из Пскова и Чудово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета. 

Студенты продемонстрировали свои умения, выполнив первый, второй и третий взрослые разряды, а также первый юношеский разряд.

По результатам первенства студенты ПсковГУ показали отличные результаты. Сергей Орлов стал дважды чемпионом, а также победителем в составе команды в комбинированной эстафете. Татьяна Степанова — дважды чемпионка и бронзовый призёр эстафеты. Семён Растопчин стал трижды серебряным призёром на двух дистанциях и эстафете.

Тренер спортсменов — Жанна Борисова.


 

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