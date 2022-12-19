В «Универсанте» прошло зимнее открытое первенство ПсковГУ по плаванию

20:20, 19 декабря 2022, ПАИ

В университетском бассейне «Универсант» прошло зимнее открытое первенство ПсковГУ по плаванию, приуроченное к 10-летию бассейна. Участниками соревнований стали спортсмены из Пскова и Чудово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Студенты продемонстрировали свои умения, выполнив первый, второй и третий взрослые разряды, а также первый юношеский разряд.

По результатам первенства студенты ПсковГУ показали отличные результаты. Сергей Орлов стал дважды чемпионом, а также победителем в составе команды в комбинированной эстафете. Татьяна Степанова — дважды чемпионка и бронзовый призёр эстафеты. Семён Растопчин стал трижды серебряным призёром на двух дистанциях и эстафете.

Тренер спортсменов — Жанна Борисова.



