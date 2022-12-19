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Студентка ПсковГУ стала победительницей студенческого форума «Твой ход – 2022»

Фото пресс-службы ПсковГУ

Студентка Института права, экономики и управления ПсковГУ Анастасия Черкез стала победительницей двух направлений Всероссийского студенческого форума «Твой ход – 2022», сообщает пресс-служба вуза. 

Конкурс «Твой ход» проходил в рамках всероссийского форума по трём направлениям. В треке «Определяю» приняли участие авторы идей изменения среды в вузах, в треке «Создаю» — желающие влиять на то, что происходит в проекте «Твой ход», и готовые к его проектированию вместе с наставниками. Трек «Делаю» объединил студентов, которые уже реализуют свои проекты в вузах, где учатся.

Фото пресс-службы ПсковГУ

«В треке «Определяю» я написала свой проект, разработала смету, диаграмму Ганта, подготовила расчёты, презентацию — в общем, всё, что необходимо для реализации проекта. С этими данными можно было уже реализовать проект при наличии средств», — рассказала девушка.

Анастасия отметила, что в другом треке, «Создаю», ей также удалось зарекомендовать себя: студентка проводила мастер-классы, лекции, готовила мероприятия, а после загружала отчёты на сайт, по которым уже и определялись победители.

Фото пресс-службы ПсковГУ

Приятным бонусом для финалистов треков стали призы проекта —путешествия по России. Анастасия добавила, что это могут быть путешествия в любую точку страны, например на Сахалин.

«Подать заявку в этом сезоне я решила потому, что участвовала в прошлом, — продолжила студентка. — Тогда я попала в полуфинал. В этом году я была главным в области амбассадором, им и остаюсь в проекте «Твой ход». Затем я стала региональным координатором, пока наш регион входил в состав участников».

Анастасия добавила, что на мероприятии ей понравилась продуманная организация: на площадках каждый мог найти занятие по интересам.

Добавим, Всероссийский студенческий форум «Твой ход – 2022» объединил студентов, ректоров и проректоров из всех регионов страны. Участниками форума стали более 5 тыс. человек. В рамках конкурса участники составляли индивидуальную траекторию профессионального развития и совершенствовали навыки в своей или новой специальности. Реализовать проект им помогали наставники и эксперты из разных регионов России.

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