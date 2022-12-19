Преподаватели из Великих Лук вошли в число лучших педагогических работников области

22:30, 19 декабря 2022, ПАИ

Преподаватель Великолукского медицинского колледжа Нина Корнаухова и учитель школы № 5 Марина Мацкевич вошли в число лучших педагогических работников Псковской области. Об этом сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Преподаватели представили на конкурсе свой уникальный педагогический опыт.

«Отмечу, премия «Лучший педагогический работник Псковской области» и конкурс «Профессиональный старт», который проводится среди педагогов, стаж которых не превышает пяти лет, были учреждены по инициативе губернатора Михаила Ведерникова», — сообщил Николай Козловский.