Подготовку к Рождеству советует начинать народный календарь

07:48, 20 декабря 2022, ПАИ

20 декабря отмечается память святого Амвросия Медиоланского, жившего в IV веке в Италии и служившего епископом христианской церкви.

Амвросий был известным проповедником, прославился талантом складывать гимны. Он считается одним из четырех великих латинских учителей церкви. Авторитет Амвросия был так силен, что епископ оказывал влияние на политику императора Феодосия Великого. Такие отношения церкви и государства стали своего рода прецедентом, определившим их развитие на века вперед.

Биография святого довольно хорошо известна. Амвросий родился в городе Тревире (ныне это немецкий Трир), в знатной христианской семье. После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где он получил образование и начал работать — сначала адвокатом, затем советником префекта, а позже сам стал префектом Северной Италии. В 374 году Амвросий принял крещение, а уже через несколько дней по настоянию местных жителей стал епископом города Медиолана, пожертвовав церкви все свое состояние.

Амвросий прославился тем, что дал обет нестяжательства, вел скромный и строгий образ жизни. Он также был известен как борец с язычниками. К концу жизни епископ Амвросий пользовался всенародной любовью — не в последнюю очередь благодаря многочисленным чудесам, которые он совершил своей молитвой.

На Руси с Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников — Рождеству Христову. «Амвросий у Николы погостил — в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», — говорили в народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года. «Амвросий праздники отбросил», — приговаривали люди.

В этот день девушки принимались за шитье — «на грядущее житье», готовили себе приданое. «Красная шелчинка по серебряному полю снует — девка на житье шьет», — любовались родители мастерицами.