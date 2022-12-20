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Общество

«Врачи без границ» осудили выдворение мигрантов Литвой и Латвией

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» осудила власти Литвы и Латвии за выдворение мигрантов на границе в условиях зимних холодов. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении, распространенном в понедельник в Женеве, она отметила, что подобные действия подвергают здоровье этих людей опасности, усиливают их страдания и препятствуют осуществлению права на убежище.

«Несмотря на суровые зимние условия, выдворения продолжаются ежедневно, без уважения человеческого достоинства и прав», – говорится в заявлении. Организация призвала литовские и латвийские власти «положить конец этой агрессивной политике, которая преднамеренно создает небезопасные условия для людей» и «еще больше усиливает их страдания». По словам организации, ее «ужасает» тот факт, что выдворения идут и в условиях сильных холодов, грозящих вызвать у мигрантов обморожения и переохлаждение.

Координатор «Врачей без границ» в Латвии и Литве Джорджина Браун заявила, что «за последние недели 14 человек, включая детей, были помещены в больницы». Нескольким из них потребовалось ампутировать конечности, сказала она. «Люди будут умирать, если ничего не изменится», – констатировала координатор. В пресс-службе организации в этой связи напомнили, что в прошлом году тысячи людей из Афганистана, Демократической Республики Конго, Ирака, Камеруна, Сирии и других стран пытались попасть на территорию Польши, Литвы и Латвии из Белоруссии. При этом «по меньшей мере 27 человек умерли на этих границах, хотя подлинное число может быть больше».

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала прошлого года устремились беженцы, резко обострился в ноябре прошлого года. Тогда несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока подошли с белорусской стороны к польской границе в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области, некоторые из них попытались прорваться через заграждение из колючей проволоки, однако польские силовики это пресекли. Мигранты также предпринимали многократные попытки нелегально проникнуть на территорию Литвы и Латвии.

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