50 хитов начала 2000-х прозвучат в новогоднюю ночь на Первом канале

01:00, 20 декабря 2022, ПАИ

Первый канал в новогоднюю ночь покажет шоу, в котором прозвучит более 50 хитов 2000-х годов, сообщает корреспондент ТАСС.

Участие в программе примут Григорий Лепс, Лолита, Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин и другие, сообщили в пресс-службе вещателя.

«Новогодняя ночь на Первом «Двадцать лет спустя» 31 декабря в 22:22 до и после боя курантов», — говорится в сообщении.