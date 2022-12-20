28% жителей Псковской области попросили у Деда Мороза новую профессию

08:35, 20 декабря 2022, ПАИ

28% опрошенных в Псковской области в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы в 2023 году сменить свою нынешнюю профессию на новую, сообщает hh.ru.

Причем каждый третий (28%) хотел бы стать ИТ-специалистом, каждый четвёртый (26%) думает о профессии путешественника. По 8% респондентов выбрали профессии дизайнера, маркетолога и врача. По 5% хотели бы работать в 2023 году актёрами, учителями, и 3% выбрали бы профессию блогера.

Ещё один вариант подарка от Деда Мороза для трудящихся в регионе – повышение заработной платы. Об этом попросит дедушку каждый четвёртый житель (25%). Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.

Еще 22% будут рады, если Дед Мороз поможет им обучиться новой профессии или специальности. Чаще всего трудящиеся в 2023 году мечтают освоить ИТ-сферу (34%). Остальные сферы пользуются значительно меньшим интересом: маркетинг хотели бы освоить 10%, искусство (7%), логистику (3%), финансы (7%) и медицину (3%). Еще 10% хотели бы изучать науку в 2023 году, 7% – сферу строительства, еще 7% – экономику.

7% трудящихся в регионе попросили бы у Деда Мороза в качестве карьерного подарка развитие компетенций в текущей профессии. Больше всего такой подарок хотят получить представители сферы бухгалтерии (21%), а также науки и образования (22%).

Еще 9% опрошенных попросят у Деда Мороза признания в текущей специальности, особенно это важно для строителей, инженеров, проектировщиков, маркетологов и кадровых работников.

5% жителей Псковской области хотят, чтобы 2023 год принёс им повышение в должности. Как правило, такое карьерное изменение хотят получить представители производственных профессий, административный персонал, строители, риелторы, маркетологи и рекламщики.