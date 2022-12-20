Пять единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю

11:10, 20 декабря 2022, ПАИ

Пять единиц оружия изъяли сотрудники Росгвардии в Псковской области с 12 по 18 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Всего за прошедшую неделю было проведено 23 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявлено 8 административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для его перерегистрации в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.