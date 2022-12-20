В Пскове закроют движение по одной полосе на Старотекстильной

11:34, 20 декабря 2022, ПАИ

В Пскове закроют движение по одной полосе на улице Старотекстильной с 22 по 29 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта будет закрыто в районе здания № 2, при движении от улицы Шоссейной в сторону улицы Ветряной.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», — говорится в сообщении.