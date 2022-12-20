В Пскове закроют движение по одной полосе на Старотекстильной
В Пскове закроют движение по одной полосе на улице Старотекстильной с 22 по 29 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.
Движение транспорта будет закрыто в районе здания № 2, при движении от улицы Шоссейной в сторону улицы Ветряной.
«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», — говорится в сообщении.
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