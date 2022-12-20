Бюджетная сессия областного Собрания перенесена на 29 декабря

11:38, 20 декабря 2022, ПАИ

Сессия Псковского областного Собрания депутатов, на которой запланировано рассмотрение проекта бюджета в трёх чтениях, а также выступление губернатора Михаила Ведерникова с бюджетным посланием, перенесена на 29 декабря. Решение принято Советом законодательного органа. Дополнительная неделя позволит финансистам и юридической службе более тщательно проработать статьи документа, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«У нас будет больше времени, чтобы подготовить весь пакет бюджетных законопроектов к рассмотрению на заседании комитета. Очередная сессия пройдёт не 23-го, как предполагалось ранее, а 29 декабря в 11 часов», - уточнил спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.

Напомним, что на последней декабрьской сессии депутатам предстоит сначала вернуться к первому чтению проекта закона об областном бюджете, а затем перейти ко второму и третьему, утвердив все подготовленные поправки и проект постановления по итогам работы согласительной комиссии. Аналогичная ситуация в этом году сложилась с бюджетом территориального фонда медстрахования – здесь тоже потребуется пересмотр первого чтения в связи с поступлением дополнительных средств.

Кроме того, в повестке проект закона о межбюджетных отношениях, принятый в первом чтении, законопроект, корректирующий налоговые льготы и меры господдержки инвестиционной деятельности, и ряд других нормативных правовых актов, взаимосвязанных с утверждаемым бюджетом.