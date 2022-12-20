Спиртное, кофе и косметику украл из магазина пскович

12:02, 20 декабря 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

19 декабря экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 32-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки, кофе и косметику общей стоимостью 4059 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.