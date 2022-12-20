Вице-спикер областного Собрания станет гостем «Серебряного дождя»

11:58, 20 декабря 2022, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян станет гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 декабря, в 14:00.

Ведущие Александр Машкарин и Надежда Назаренко поговорят с Арменом Мнацаканяном о том, как работа в соцзащите не отпускает и кем быть проще, главным по социальной сфере или депутатом?

Кого и с кем надо подружить в Пушкиногорском районе? Что такого делает глава Островского района Дмитрий Быстров, что получает бонусы от правительства? Будет ли импичмент главе Новоржевского района Софье Пугачевой? Зачем внедрять «парламентский час» в районных Собраниях депутатов и кому на него надо поставить памятник? С чем идут люди к помощнику сенатора Андрея Турчака?

Об этом сегодня — в эфире «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляцию смотрите на портале Псковского агентства информации и группе ПАИ в ВК.