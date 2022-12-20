Более 700 тысяч посетителей принял псковский музей за год

12:31, 20 декабря 2022, ПАИ

700 тысяч посетителей принял Псковский музей-заповедник за 2022 год. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова.

В частности, в музее побывали 14 тысяч детей. Светлана Мельникова выразила желание увеличить поток посетителей до 1 миллиона.

Также она упомянула и о филиалах музея. По ее словам, в этом году они значительно увеличили число посетителей. «Всегда ранее отставали филиалы, тяжело работают, особенно Полибино и Наумово, там проблема с транспортной доступностью», – заметила директор.