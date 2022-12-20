Новогодний бал пройдёт в Псковском кремле

12:58, 20 декабря 2022, ПАИ

Новогодний бал организуют в Приказной палате Псковского кремля. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.

По словам гендиректора музея Светланы Мельниковой, в этом году «музей постарался подготовиться к новогодним праздникам как никогда».

«Мы основательно подошли к новогодним мероприятиям, - согласился с коллегой Роман Коваль. - Спектр различных программ широк, есть мероприятия и для взрослых, и для детей. Есть куда пойти. Если говорить о Псковском кремле, то здесь мы сосредоточились на вечерних историях».

Он уточнил, что 1 января все объекты в Кремле и сам Кремль будут работать, а уже 2 января псковичи и туристы смогут отправиться в «стрелецкий дозор» по старинным стенам крепости с визитом во Власьевскую башню, Плоскую и Высокую башни.

3 и 5 января в 19:00 в Псковском кремле впервые дадут балы. «Бал мы организуем совместно с молодежной организацией «Вечевой орден». У них уже есть опыт в этих вопросах. Конечно, дресс-код обязателен. По вопросам платьев и костюмов можно проконсультироваться по телефону 72-45-74, также информация появится на нашем сайте и в соцсетях», - уточнил Роман Коваль.

4 января в 19:00 состоится новогодний концерт, 6 января в 19:00 - театрализованное представление для взрослых и детей по мотивам исторических событий и астрономических явлений.

«Будет также «Кремлевский квиз», викторина. Всего понемногу», - анонсировал Роман Коваль.

Все мероприятия будут доступны по «Пушкинской карте».